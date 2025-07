No início da tarde desta sexta-feira (25), guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionados para atender uma ocorrência de desabamento parcial da estrutura de um rancho na Praia do Cavalo, em Aruanã.

O rancho, montado para funcionar como restaurante durante a temporada de férias, teve parte de sua estrutura comprometida e acabou cedendo, caindo dentro do Rio Araguaia.

As equipes do CBMGO atuaram rapidamente, isolando a área, desligando a rede elétrica do local e realizando buscas minuciosas para verificar a presença de possíveis vítimas. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Praia do Cavalo

A Praia do Cavalo é uma das mais movimentadas da região durante a alta temporada e recebe centenas de turistas todos os anos. O desabamento acendeu um alerta quanto à segurança das estruturas provisórias montadas na orla, reforçando a importância de fiscalização e prevenção para garantir o bem-estar dos frequentadores.

Operação Férias 2025

Até o dia 16 de julho o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás completou 16 dias da Operação Férias 2025, alcançando a marca de 1.232 atendimentos em diversas frentes.

As ações incluem 925 atividades preventivas, 152 atendimentos de resgate e 34 ações de busca e salvamento. É importante destacar que, felizmente, nenhuma morte foi registrada durante o período.

Em 2025, a operação conta com 9 postos permanentes localizados no Rio Araguaia e no Lago dos Tigres, em Britânia. Além desses, postos adicionais são instalados nos fins de semana em áreas de grande fluxo turístico, como os lagos de Três Ranchos, Serra da Mesa, Lago das Brisas e Lago Corumbá I, em Uruaçu, que têm apresentado um aumento significativo de visitantes.