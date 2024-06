Ranking do Saneamento 2024: Goiânia e Aparecida são destaque

Foi divulgado hoje (20), pelo Instituto Trata Brasil, o Ranking do Saneamento 2024. O estudo, que avalia os indicadores de saneamento dos 100 municípios mais populosos do Brasil, incluiu Goiânia e Aparecida de Goiânia entre os destaques positivos. As cidades estão entre as 20 mais bem colocadas do País e nenhum município goiano foi pontuado entre os piores.

A 16ª edição tem como base os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), referentes ao ano de 2022. Dessa forma, vale lembrar que os números atualizados da Saneago demonstram que a Companhia está ainda melhor. Isso é reflexo da reestruturação pela qual ela vem passando desde 2019, com foco na gestão eficiente, no fortalecimento da governança e da capacidade econômico-financeira.

Cada centavo investido reflete no aumento da população atendida, em saúde pública, na qualidade dos serviços e na regularidade do abastecimento. Prova disso é o enfrentamento dos períodos de estiagem, cada vez mais severos: em cidades como Goiânia e Aparecida de Goiânia, e em nenhum outro município, mesmo com os longos períodos de seca, não há mais falta de água.

Goiânia

Na comparação com o Ranking anterior, Goiânia melhorou três posições, subindo da 22ª para a 19ª. Entre as capitais, é a terceira melhor do País. Isso, além de ser a capital com o melhor índice de perdas de água na distribuição: 17,27%. O atendimento com água tratada marca 98,41% e, com esgotamento sanitário, 98,04%, segundo o Ranking.

Mesmo com esses índices, entre os melhores do País, obras de reforço no sistema com foco na segurança hídrica e na expansão do esgotamento sanitário estão por toda parte, alavancando o crescimento e o desenvolvimento goianiense. Merece destaque também o total de investimentos em Goiânia de 2018 a 2022, um montante de R$ 833,94 milhões, de acordo com o Ranking.

Aparecida de Goiânia

No caso de Aparecida, o salto foi ainda maior, com uma evolução de 34 posições, saindo do 52º para o 18º lugar. Dessa forma, é o município que lidera a variação positiva no Ranking. Os números de atendimento com água tratada são 93,64%, com esgotamento sanitário 76,46%, e de perdas na distribuição 26,28%, segundo o Ranking.

De acordo com o estudo, a cidade é destaque também em investimento por habitante: R$ 463,28 por pessoa por ano. Ela está entre as quatro primeiras que mais investiram, por habitante, praticamente o dobro do valor estabelecido pelo Plansab (R$ 231,09 por habitante). E, no total, de 2018 a 2022, os investimentos em Aparecida de Goiânia foram de R$ 1.222,59 bilhão, segundo o Ranking.

Importante mencionar ainda que, em agosto de 2023, a cidade goiana recebeu o 7º Prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, do Instituto Trata Brasil. Ela foi reconhecida na categoria “Melhores Evoluções em Tratamento de Esgoto”, que elencou as três cidades que se destacaram positivamente por evoluir no serviço de tratamento de esgoto entre 2012 e 2021.