Relíquias de Santa Terezinha fazem peregrinação por Goiás

O Santuário Basílica Sagrada Família recebe, pela primeira vez, as relíquias de Santa Terezinha. Em peregrinação nacional, as relíquias poderão ser visitadas no santuário até o dia 01 de fevereiro. Depois, elas seguem para Trindade, no Carmelo, onde ficam até o dia 03.

A peregrinação acontece em celebração aos 150 anos de nascimento de Santa Terezinha e tem como tema “Farei cair chuvas de rosas pelo mundo”.

A visitação na Sagrada Família, que fica na Vila Canaã, é aberta 24 horas.