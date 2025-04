Reorganização da Região da 44 traz fluxo maior de visitantes e impulsiona vendas, afirmam lojistas e feirantes

A reorganização da Região da 44, segundo maior polo de moda atacadista do Brasil, já traz resultados aos lojistas locais, é o que afirma a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44). Após o reordenamento feito pela Prefeitura de Goiânia – que ofereceu aos vendedores ambulantes vagas em espaços legais, como lojas vagas em galerias ou na Feira Hippie -, comerciantes da região contam que estão vendo um fluxo maior de visitantes e consumidores, além do aumento de até 40% nas vendas.

Para os lojistas e feirantes da Região, a nova organização do local atraiu mais visitantes e alavancou as vendas. Na primeira semana após a reestruturação a AER44 identificou que houve aumento de aproximadamente 30% no fluxo de pessoas e 40% nas vendas dos lojistas. “Nos últimos 10 anos, foi a primeira vez que vi um ônibus parando na Feira Hippie, com 65 compradores. Isso é o resultado da nova organização da nossa região, onde os consumidores têm mais tranquilidade de visitar um local estruturado”, diz Sérgio Naves, presidente da AER44. A associação pontua que o local conta com aproximadamente 13 mil lojistas e 3 mil feirantes, incluindo as feiras Hippie e da Madrugada.

A lojista Sueli Ladeira, proprietária da Ladeira Closet, explica a importância da reorganização da Região da 44 para o comércio local. “Eu super apoio a regularização dos ambulantes. A facilidade das pessoas andarem nas ruas é muito maior com essa nova organização. Eu vejo isso como super positivo”, comemora. Ela explica que com a ocupação das calçadas por ambulantes os clientes não entravam nos prédios para acessar as lojas internas.

Regularização do comércio

Para organizar as ruas da região, a Prefeitura deu duas opções para que os ambulantes pudessem se regularizar, respeitando a concorrência local e o Código de Posturas do município – se mudarem para as galerias, inicialmente pagando apenas o condomínio e um plano a longo prazo para pagamento do aluguel, com vagas disponíveis inclusive em grandes centros, como o Mega Modas e o Shopping Vitória, ou irem para a Feira Hippie, com a disponibilização de 1.200 vagas. A AER44 disponibilizou o telefone 62 99864-3216 para os ambulantes cadastrados até dezembro de 2024 buscarem maiores informações sobre o Programa Aluguel Social.

A reorganização da Região da 44, com a regularização dos ambulantes, faz parte do programa de revitalização do Centro de Goiânia. Tais medidas integram o projeto para que a capital possa impulsionar o seu desenvolvimento com respeito às leis municipais, como o Código de Posturas e a Lei Orgânica do Município.