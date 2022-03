Restaurante escola do Senac Goiás abre vagas de trabalho em Goiânia

O Cora Restaurante, restaurante escola do Senac Goiás, está com processo seletivo aberto para contratar profissionais que vão atuar nas duas unidades de Goiânia: uma no Tribunal de Justiça (TJ-GO) e outra na Assembleia Legislativa (Alego). As vagas são para Açougueiro, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Cozinha, Saladeiro, Barman e Nutricionista.

Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de março no site portalcandidato.go.senac.br

O Cora Restaurante é o primeiro restaurante escola do estado de Goiás. Localizado nas dependências do TJGO e Alego, o restaurante será um local de capacitação dos alunos do Senac Goiás, somado a um ambiente de sofisticação e requinte para que o cliente possa degustar os melhores pratos da gastronomia nacional e internacional.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro

01 Vaga

Salário: R$ 2.125,63

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Auxiliar de Estoque

03 Vagas

Salário: R$ 2.405,43

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Cozinheiro A – Salário: R$ 4.893,91

Cozinheiro B – Salário: R$ 3.700,00

Cozinheiro C – Salário: R$ 2.677,03

03 Vagas

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Confeiteiro

01 Vaga

Salário: R$ 2.677,03

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Auxiliar de Serviços Gerais

05 Vagas

Salário: R$ 1.385,55

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Auxiliar de Cozinha

05 Vagas

Salário: R$ 1.558,68

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Saladeiro

01 Vaga

Salário: R$ 1.835,00

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Barman

01 Vaga

Salário: R$ 1.835,00

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Garçom

04 Vagas

Salário: R$ 2.156,42

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br

Nutricionista

01 Vaga

Salário: R$ 4.067,16

Inscrições de 23/03 a 29/03/2022 (encerramento às 17h)

Descritivo: portalcandidato.go.senac.br