Romaria do Divino Pai Eterno terá reforço na segurança

Para garantir a segurança dos romeiros, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) intensificará o policiamento de 28 de junho a 14 de julho, cobrindo todo o período da festa e uma semana após seu término. Coordenada pelo 16º Comando Regional da PM, a “Operação Romaria” envolverá mais de 200 equipes de unidades especializadas, como Rotam, Bope, Graer, Giro, Choque, Bepe, Cavalaria, COD e Batalhões de Trânsito, Rural e Ambiental. O Policiamento Rodoviário terá dois postos na GO-060, e a Academia da PMGO contribuirá com mais de mil policiais. Esse investimento significativo visa garantir um ambiente seguro para moradores, religiosos, trabalhadores e visitantes da Romaria de Trindade.

A Polícia Civil, por meio da 16ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), realizará a “Operação Romaria Segura 2024”, com três frentes principais: presença de agentes nos pontos de aglomeração de romeiros para atendimento e registro de ocorrências; reforço na Central de Flagrante e Pronto Atendimento ao Cidadão de Trindade, visando maior agilidade nas conduções coercitivas; e um ponto de apoio e coordenação na Delegacia Regional.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), através do 15º Batalhão Bombeiro Militar, também está investindo na segurança com a “Operação Romaria do Divino Pai Eterno”, envolvendo 800 militares. As ações preventivas incluem posicionamentos estratégicos para evitar aglomerações, além de prontidão para resgates, salvamentos e combate a incêndios. Com estas medidas coordenadas, o Governo de Goiás assegura um ambiente seguro e protegido para todos os participantes da Romaria de Trindade.