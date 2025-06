O avanço da religião evangélica em Goiás tem se consolidado nas últimas décadas, e os dados do Censo 2022, os mais recentes divulgados pelo IBGE nesta sexta (7), reforçam essa tendência. Embora a maioria dos municípios goianos ainda tenha o catolicismo como religião predominante, oito cidades já contam com a população majoritariamente de evangélicos.

O município com maior proporção de evangélicos em Goiás é Guaraíta, onde 60,2% da população se declara seguidora dessa fé. Em seguida, aparecem Palestina de Goiás, com 55,8%, e Buriti de Goiás, com 50,3%. Outras cidades com predominância evangélica são Palminópolis (49,2%), Cristianópolis (47,6%), Adelândia (46,8%), Itapuranga (46,4%) e Palmeiras de Goiás (42,2%).

O crescimento evangélico é reflexo de um movimento nacional. Em 1980, apenas 6,5% da população brasileira era evangélica. Em 2010, esse número saltou para 21,6%, e no último censo alcançou 26,9%. Em Goiás, o avanço também é visível em grandes cidades, mesmo que os católicos ainda sejam maioria. Em Anápolis, por exemplo, os evangélicos representam 38,7% da população, a religião que mais cresceu na cidade na última década.

A mudança no perfil religioso goiano mostra como os evangélicos vêm ganhando espaço, especialmente em municípios menores, onde as igrejas têm presença ativa e papel social relevante. A tendência é que esse crescimento continue nos próximos anos, com a fé evangélica se tornando cada vez mais expressiva no estado.

Leia também: Município goiano chama atenção por ser o único no Brasil em que a religião predominante é a espírita; saiba qual