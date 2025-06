Sancionada lei que reconhece o Vox Patris como Patrimônio Cultural e Artístico de Goiás

Goiás acaba de ganhar um novo ícone cultural e artístico. Foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, no dia 2 de junho de 2025, a Lei nº 23.455/2025, de autoria do deputado estadual Dr. George Morais (PDT), que reconhece o Vox Patris, grande sino do Divino Pai Eterno, como patrimônio cultural e artístico goiano. O maior sino que badala do mundo será instalado no novo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, município consagrado como a “capital da fé” do estado.

O projeto foi apresentado por Dr. George Morais no dia 22 de abril de 2025 e aprovado em duas votações no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás: a primeira em 15 de maio e a segunda em 16 de maio. A sanção da lei foi formalizada pelo governador e publicada no Diário Oficial do Estado em 3 de junho.

O deputado Dr. George Morais, autor da proposta, expressou sua satisfação com a conquista. “O Vox Patris é um símbolo da fé e da religiosidade do povo goiano, além de ser um atrativo para o turismo religioso da nossa querida Trindade, algo que fortalece nossa cultura e nossa identidade. A aprovação desta lei é uma homenagem a todos os devotos do Divino Pai Eterno e uma marca histórica para Goiás”.

Com 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o Vox Patris foi fabricado na cidade de Rydultowy, na Polônia, e transportado por navio e carreta em uma jornada que durou quase 40 dias. O som do Grande Sino do Divino Pai Eterno será ouvido pela primeira vez no dia 26 de junho, no canteiro de obras do novo Santuário Basílica, durante a missa que marcará o início da Romaria de 2025.

PCGO faz operação para esclarecer desaparecimento de motorista