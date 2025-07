Sandro Mabel apresenta potencialidades de Goiânia em encontro com embaixadores do asiáticos

O prefeito Sandro Mabel recebeu, na noite desta quinta-feira (24/7), embaixadores e representantes de países do Sudeste Asiático no Paço Municipal. O objetivo da reunião foi apresentar as potencialidades de Goiânia em busca de investimentos para a capital em áreas, como educação, turismo, agricultura, pecuária e tecnologia. A reunião contou com comitivas dos países de Camboja, Indonésia, Myanmar, Tailândia, Vietnã e Timor-Leste.

Aos presentes, Sandro Mabel destacou os atrativos de Goiânia ao descrever a capital como uma cidade acolhedora, promissora e segura. “O turista asiático que vier a Goiânia será muito bem recebido. Em Goiás, nós temos um índice extremamente baixo de criminalidade, graças ao empenho do governador Caiado com as forças policiais, e Goiânia também é muito rígida com o assunto de segurança pública”, reforçou.

O prefeito se mostrou animado com a valorização da cultura oriental por meio de eventos dos mais diversos segmentos que podem ser produzidos na capital. Sandro Mabel também pontuou sobre os parques industriais da Grande Goiânia, que podem receber projetos pilotos voltados à área de tecnologia, e como isso pode potencializar novas tratativas comerciais entre os países.

“Nós temos aqui muitas indústrias na Região Metropolitana de Goiânia que têm interesse em ter parceiros que possam agregar tecnologia, trazer novas ideias e também levar os produtos aqui produzidos para os seus países. Portanto, nos agrada muito poder realizar novas reuniões para discutirmos sobre as possibilidades de se empreender em Goiânia e na Região Metropolitana”, destacou.

Espírito empreendedor

O presidente da comitiva e embaixador do Camboja, Nguon Hong Prak, destacou que ficou surpreso com o espírito empreendedor do goianiense durante visita à fábrica da JBS, na capital. Além disso, confirmou que o caminho está aberto para diálogo e ideias em várias áreas para uma futura cooperação internacional. “Isso nos inspirou muito e fez com que eu realmente me sentisse mais aberto para a cooperação multilateral e para a gente conversar mais sobre os projetos, para conversar com a sua equipe e dialogar também com o governo sobre as possíveis parcerias, não somente em termos de agricultura, mas também em termos de combustível, energia sustentável, entre outros temas de relevância”, afirmou.

Já Aung Kyaw Zan, embaixador de Myanmar, também se mostrou aberto à exposição de novas ideias para futuras parcerias. “Estamos esperando algumas propostas e estamos trabalhando também com algumas propostas que já foram colocadas na mesa. Estou muito feliz porque esse dia foi bem abrangente e estou aberto para conversarmos sobre o futuro da nossa cooperação”, pontuou.

O embaixador da Indonésia, Edi Yusup, também pontuou sobre a importância da relação entre o Brasil e o país asiático e se disse interessado na cooperação no ramo de assuntos farmacêuticos. “Estamos abertos e temos um caminho promissor em termos de comércio de produtos farmacêuticos com as empresas aqui de Goiás”, sublinhou.

SMS institui comissão para transição na gestão das maternidades de Goiânia