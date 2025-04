Sandro Mabel lança campanha para conscientizar sobre o descarte correto de lixo

A Prefeitura de Goiânia dá início a uma nova campanha educativa com o objetivo de sensibilizar a população sobre o descarte correto de lixo e entulhos. A ação foi lançada pelo prefeito Sandro Mabel, neste sábado (26), na Praça Walter Santos, no Setor Coimbra, onde foi instalada uma lixeira de 5 metros para chamar a atenção para a necessidade de que cada cidadão colabore para manter a cidade limpa.

“Estou muito confiante de que a população vai se engajar, como vem fazendo no dia a dia, para que nós possamos resolver esse problema e manter a cidade limpa. A prefeitura está fazendo sua parte”, afirmou o prefeito, durante o lançamento.

Mabel pontuou que a gestão já realizou 35 mutirões, nos quais a limpeza é um dos focos principais, e que serão realizadas diversas ações, especialmente nas escolas da rede municipal de ensino, para que essa conscientização tenha raízes profundas.

O prefeito lembrou ainda que ações de limpeza pública urbana são muito caras, por isso a colaboração da população é fundamental. “Nós não podemos espalhar o lixo pela cidade. E se nós fizermos isso, vamos continuar gastando dinheiro que podemos utilizar em outras obras, em educação, na saúde, para ficar limpando a cidade”, alertou, lembrando que a prefeitura ampliou os locais de descarte, com a abertura de oito novos pontos de coleta de entulhos.

Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto explicou que a campanha tem eixos prioritários e começa com ênfase na educação. “Essa campanha visa trazer educação às pessoas no sentido desse trato com o lixo. A prefeitura tem feito o seu papel e precisamos muito que as pessoas se engajem nessa campanha no sentido como o prefeito vem colocando, de jogar o lixo no lixo”, declarou.

Espaços públicos

Com o slogan “A cidade é sua casa. Cuide bem dela.”, a ação busca reforçar a importância de tratar os espaços públicos com o mesmo respeito dedicado ao ambiente doméstico. A campanha, que marca mais um esforço do prefeito Sandro Mabel para organizar e limpar Goiânia, inclui faixas, outdoors, spots comerciais, painéis de LED e a instalação de grandes cestos de lixo em pontos estratégicos da cidade, como áreas de grande circulação de pedestres e veículos.

Além de conscientizar, a campanha oferece soluções práticas para facilitar o descarte correto de lixo. A população pode contar com a coleta seletiva e o serviço Cata-Treco, disponível pelo telefone/ WhatsApp (62) 3093-9223 e site consorciolimpagyn.com.br, para solicitar a retirada de grandes volumes de lixo.

Para denunciar o descarte irregular, a prefeitura disponibiliza os números da Amma (62) 3524-2121 e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) pelo 153.