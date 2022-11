Sebrae lança Centro de Memória em Goiás

O Sebrae Goiás lança nesta quarta-feira, 30, um Centro de Memória, em celebração aos 50 anos de existência da instituição. O evento acontecerá a partir das 11 horas, na sede do Sebrae Goiânia, localizada na Avenida T-3, no Setor Bueno. O espaço ficará aberto ao público, que poderá conferir publicações, fotos e filmes. Além disso, em seu interior foi instalada uma cápsula do tempo, onde as pessoas poderão deixar uma mensagem alusiva ao futuro do Sebrae.

O objetivo da criação do Centro de Memória é reunir o passado, o presente e o futuro da instituição por meio de uma linha do tempo. Nela, estará a relação dos dirigentes que estiveram e estão à frente do Sebrae, além dos objetos que traduzem resultados de parte dos programas e projetos praticados em Goiás.

“É um marco histórico. O Centro de Memória valoriza e pontua parte da atuação da instituição no Estado em favor das pequenas empresas e do empreendedorismo”, ressalta o Diretor Superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto.

As visitas poderão acontecer de forma individual ou coletiva. Já as visitas guiadas de alunos e professores de instituições de ensino, membros de entidades parceiras e demais interessados em conhecer a história do Sebrae, devem ser agendadas. Outra opção é conferir o espaço virtual do Centro de Memória no portal https://vitrine.sebraego.com.br/centro-de-memoria/.

Vale ressaltar que o Sebrae possui outros Centros de Memória espalhados pelo Brasil, presentes em Brasília, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraíba. Todos abertos para visitação sob as mesmas condições. Estarão presentes os membros representantes, as Entidades do Conselho Deliberativo do Sebrae em Goiás, demais autoridades e colaboradores da instituição.