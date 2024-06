Seduc abre novo período de matrícula para Jovens e Adultos

A partir desta segunda-feira (24/06) até 17 de julho, jovens e adultos que não concluíram a Educação Básica na idade adequada poderão solicitar uma vaga na Educação de Jovens e Adultos. As solicitações deverão ser feitas de forma on-line, no site www.matricula.go.gov.br. Para se inscrever na EJA Ensino Fundamental é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade. Já os interessados em concluir o Ensino Médio precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade.

No ato da matrícula, devem ser informados os dados pessoais e a modalidade e etapa que deseja cursar. Os resultados das solicitações poderão ser consultados a partir do dia 29 de julho, quando se inicia o período de confirmação e efetivação de matrícula. A partir dessa data, o interessado deve comparecer à unidade escolar indicada portando documentos pessoais e comprovantes de endereço e de escolaridade. O prazo para efetivação segue até 2 de agosto.

Possibilidades

Neste novo período de matrícula serão ofertadas vagas para a EJA presencial e para o EJATec, que possibilita a formação em formato semipresencial. Em ambos os formatos a oferta da EJA é feita em etapas, sendo a 1ª etapa correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); a 2ª etapa equivalente aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); e a 3ª etapa ao Ensino Médio (1ª a 3ª série).

A lista das escolas que ofertam ambas as modalidades está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO).