Cidades

Seduc seleciona finalistas de concurso de merendeiras

Em sua segunda fase, concurso vai escolher melhor merendeira ou merendeiro do Estado. Final será em outubro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 11:11

concurso merendeiras
Concurso Sabores da Escola entra na segunda fase e reúne 40 duplas de merendeiras, distribuídas em cinco polos regionais (Foto: Seduc)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promove a segunda fase do Concurso Sabores da Escola, que começa nesta quarta-feira (10/9), em Caldas Novas. A disputa reúne, neste momento, 40 duplas de merendeiras e merendeiros, distribuídas em cinco polos regionais. Nesta etapa, cada polo classificará uma única receita para a grande final. Na edição 2025, foram inscritas 381 receitas de pratos servidos nas escolas públicas estaduais.

A primeira disputa, em Caldas Novas, no Polo 4, reúne as regionais de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia, Goiatuba, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba e Pires do Rio. No dia 18 de setembro (quinta-feira) será a vez de definir o representante na final do Polo 2, com receitas das regionais de Águas Lindas, Campos Belos, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Posse e Silvânia.

O Polo 1 disputa no dia 23 de setembro (terça-feira), com Goiás, Itapaci, Jussara, Minaçu, Porangatu, Rubiataba, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. No dia seguinte, 24 de setembro (quarta-feira), será a vez do Polo 5 e vai reunir Iporá, Itumbiara, Jataí, Mineiros, Piranhas, Quirinópolis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás. Já o último classificado será conhecido no dia 25 de setembro, no Polo 3, com representantes de Anápolis, Ceres, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Itapuranga, São Luís de Montes Belos e Trindade.

A final será em 30 de outubro, no Centro de Eventos Ipê da Secretaria de Estado da Educação, em comemoração ao Dia da Merendeira. O júri será formado por estudantes, representantes da administração pública e dois chefs de cozinha. As receitas serão avaliadas conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), priorizando o uso de alimentos in natura ou minimamente processados.

Iniciativa
O concurso Sabores da Escola é uma ação do Governo de Goiás que valoriza o trabalho das merendeiras da rede pública, estimula hábitos alimentares saudáveis entre estudantes e reforça as diretrizes do PNAE. A alimentação escolar é tratada como prioridade na atual gestão.

Em junho de 2025, o Governo de Goiás fez o segundo reajuste nos repasses, elevando o valor destinado à merenda para mais de R$ 235,7 milhões. O aumento garante nutrição mais completa aos estudantes e complementa os repasses do governo federal, considerados insuficientes. A medida busca assegurar alimentação rica em proteínas, vitaminas e cálcio, essenciais para a saúde e o desenvolvimento dos alunos.

Pesquisa