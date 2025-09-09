Seduc seleciona finalistas de concurso de merendeiras

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promove a segunda fase do Concurso Sabores da Escola, que começa nesta quarta-feira (10/9), em Caldas Novas. A disputa reúne, neste momento, 40 duplas de merendeiras e merendeiros, distribuídas em cinco polos regionais. Nesta etapa, cada polo classificará uma única receita para a grande final. Na edição 2025, foram inscritas 381 receitas de pratos servidos nas escolas públicas estaduais.

A primeira disputa, em Caldas Novas, no Polo 4, reúne as regionais de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia, Goiatuba, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba e Pires do Rio. No dia 18 de setembro (quinta-feira) será a vez de definir o representante na final do Polo 2, com receitas das regionais de Águas Lindas, Campos Belos, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Posse e Silvânia.

O Polo 1 disputa no dia 23 de setembro (terça-feira), com Goiás, Itapaci, Jussara, Minaçu, Porangatu, Rubiataba, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. No dia seguinte, 24 de setembro (quarta-feira), será a vez do Polo 5 e vai reunir Iporá, Itumbiara, Jataí, Mineiros, Piranhas, Quirinópolis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás. Já o último classificado será conhecido no dia 25 de setembro, no Polo 3, com representantes de Anápolis, Ceres, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Itapuranga, São Luís de Montes Belos e Trindade.

A final será em 30 de outubro, no Centro de Eventos Ipê da Secretaria de Estado da Educação, em comemoração ao Dia da Merendeira. O júri será formado por estudantes, representantes da administração pública e dois chefs de cozinha. As receitas serão avaliadas conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), priorizando o uso de alimentos in natura ou minimamente processados.

Iniciativa

O concurso Sabores da Escola é uma ação do Governo de Goiás que valoriza o trabalho das merendeiras da rede pública, estimula hábitos alimentares saudáveis entre estudantes e reforça as diretrizes do PNAE. A alimentação escolar é tratada como prioridade na atual gestão.

Em junho de 2025, o Governo de Goiás fez o segundo reajuste nos repasses, elevando o valor destinado à merenda para mais de R$ 235,7 milhões. O aumento garante nutrição mais completa aos estudantes e complementa os repasses do governo federal, considerados insuficientes. A medida busca assegurar alimentação rica em proteínas, vitaminas e cálcio, essenciais para a saúde e o desenvolvimento dos alunos.

