Semad adquire mais 180 equipamentos para monitorar chuvas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) acaba de ampliar a rede de monitoramento de chuvas intensas com a aquisição de 180 pluviômetros automáticos, que se somarão aos outros 100 já em funcionamento no território goiano. Com a compra, o governo vai garantir que haja pelo menos um equipamento em cada um dos 246 dos municípios para monitorar as chuvas.

Um desses pluviômetros que operam em Goiás será apresentado nesta terça-feira (30), a partir das 8h30, durante o evento que marca o início da operação Goiás Alerta e Solidário 2025/26. A solenidade acontecerá na sede do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no Jardim América, em Goiânia. A operação reúne vários órgãos públicos com o propósito de mitigar os efeitos dos temporais sobre comunidades vulneráveis, que vivem em áreas de risco.

O gerente do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), André Amorim, afirma que Goiás passará a ser o único Estado que consegue monitorar 100% do território com informações atualizadas a cada 10 minutos. Em outras unidades da federação, explica Amorim, as atualizações podem demorar até 24h. “Ter uma rede que fornece dados rápidos, e de todos os municípios, é importante para que o poder público consiga tomar as decisões mais adequadas”, afirma.

Os equipamentos foram importados ao custo de R$ 7 milhões, oriundos do fundo Protege. Goiânia, que já tem dez pluviômetros, passará a ter 25. Em Aparecida, o número vai passar de um para três. Já na Cidade de Goiás, onde é recorrente o transbordamento do rio Vermelho, serão instalados um pluviômetro e uma estação hidrológica , com objetivo de alertar para ocorrência de eventos extremos com a maior antecedência possível.

