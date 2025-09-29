search
Cidades

Semad adquire mais 180 equipamentos para monitorar chuvas

Pluviômetros fornecerão informações para operação Goiás Alerta e Solidário, que será lançada nesta terça-feira (30)


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/09/2025 - 17:56

pluviômetro monitorar chuvas
Semad vai monitorar chuvas em 100% dos municípios de Goiás (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) acaba de ampliar a rede de monitoramento de chuvas intensas com a aquisição de 180 pluviômetros automáticos, que se somarão aos outros 100 já em funcionamento no território goiano. Com a compra, o governo vai garantir que haja pelo menos um equipamento em cada um dos 246 dos municípios para monitorar as chuvas.

Um desses pluviômetros que operam em Goiás será apresentado nesta terça-feira (30), a partir das 8h30, durante o evento que marca o início da operação Goiás Alerta e Solidário 2025/26. A solenidade acontecerá na sede do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no Jardim América, em Goiânia. A operação reúne vários órgãos públicos com o propósito de mitigar os efeitos dos temporais sobre comunidades vulneráveis, que vivem em áreas de risco.

O gerente do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), André Amorim, afirma que Goiás passará a ser o único Estado que consegue monitorar 100% do território com informações atualizadas a cada 10 minutos. Em outras unidades da federação, explica Amorim, as atualizações podem demorar até 24h. “Ter uma rede que fornece dados rápidos, e de todos os municípios, é importante para que o poder público consiga tomar as decisões mais adequadas”, afirma.

Os equipamentos foram importados ao custo de R$ 7 milhões, oriundos do fundo Protege. Goiânia, que já tem dez pluviômetros, passará a ter 25. Em Aparecida, o número vai passar de um para três. Já na Cidade de Goiás, onde é recorrente o transbordamento do rio Vermelho, serão instalados um pluviômetro e uma estação hidrológica , com objetivo de alertar para ocorrência de eventos extremos com a maior antecedência possível.

MPGO processa frigorífico por discriminação político-partidária em Goiânia

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Gabinete de Crise chuvas
Cidades

Gabinete de Crise divulga plano de intervenções na Marginal Botafogo e Rua 87 durante chuvas

29/09/2025
Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida
Cidades

Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida

29/09/2025
ações habitacionais
Cidades

Simolândia e Goianésia recebem ações habitacionais nesta segunda-feira

29/09/2025
Formosa benefícios sociais
Cidades

Governo de Goiás entrega mais de 2 mil benefícios sociais em Formosa

29/09/2025
haxixe PRF
Cidades

PRF apreende 31 kg de haxixe escondidos em caminhonete na BR-153

29/09/2025
Gabinete de Crise chuvas
Cidades

Gabinete de Crise divulga plano de intervenções na Marginal Botafogo e Rua 87 durante chuvas

29/09/2025
Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida
Cidades

Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida

29/09/2025
pluviômetro monitorar chuvas
Cidades

Semad adquire mais 180 equipamentos para monitorar chuvas

29/09/2025
Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Geral

Sistema do Pix tem instabilidade na manhã desta segunda

29/09/2025
Pesquisa