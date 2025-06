Semad analisa segunda versão do plano emergencial para lixão em Padre Bernardo

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) recebeu, no começo da tarde desta segunda-feira (23), uma nova versão do plano de ação emergencial proposto pelos donos do lixão Ouro Verde, onde, no dia 18 de junho, aconteceu o desmoronamento de uma montanha de lixo que contaminou o córrego Santa Bárbara, em Padre Bernardo.

A nova versão do PAE está sob análise e a Semad fará um novo comunicado assim que chegar a uma conclusão a respeito da viabilidade dele. O plano anterior, entregue no sábado (21), foi rejeitado por não oferecer soluções para os desafios que se apresentam – como a necessidade de se fazer um desvio no manancial – e por não estar assinada por um responsável técnico.

Análise da água

Nesta segunda-feira (23), a Semad realizou medições de qualidade da água tanto no córrego Santa Bárbara, afluente do rio do Sal, quanto em pontos de captação da Saneago na bacia do rio Descoberto.

Na bacia do Descoberto, a equipe da secretaria visitou três pontos de captação e, com auxílio de sonda multiparamétrica, não encontrou alterações que fujam dos parâmetros preconizados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). A Saneago fez medições na água subterrânea de poços artesianos utilizados no abastecimento público de comunidades próximas ao lixão, e também não se detectou inconformidade.

No córrego Santa Bárbara, a Semad utilizou a sonda em um ponto a montante do lixão e dois pontos a jusante. O que a equipe encontrou a jusante foi um aumento de sólidos totais dissolvidos (TDS). Em um único ponto, o TDS foi de 147 mg/L na quinta-feira, 240 mg/L no domingo e 270 mg/L nesta segunda. São valores que podem indicar que o curso hídrico esteja carreando os resíduos que desmoronaram.

Também foi observada uma alteração no pH do corpo hídrico. No domingo, o resultado foi de 5,8 e na segunda o valor caiu para 5,3, o que indica o aumento da acidez da água. Técnicos também encontraram espuma (possivelmente derivada de detergente e outros itens de higiene descartados no lixão), o que é mais um indicativo de contaminação. As equipes de medição de qualidade da água voltam a campo na próxima quinta. Nesta terça e quarta, os esforços estarão voltados para estudo de amostras coletadas.

Visita a moradores

Equipes da Semad se juntaram à Defesa Civil em visitas à moradores da zona rural de Padre Bernardo, nesta segunda-feira, para esclarecer dúvidas sobre o desmoronamento de uma montanha de lixo no lixão da empresa Ouro Verde.

