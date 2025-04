Semana começa com quase 900 vagas de trabalho abertas em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Trabalho, informa que 866 vagas de emprego estão disponíveis nesta semana através do Sistema Municipal de Empregos (Sime). As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o Sime como canal para divulgar suas vagas e buscar profissionais. As vagas estão cadastradas na página da secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br e são atualizadas diariamente. Os candidatos podem acessar o site ou tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Confira as principais oportunidades:

Vagas em destaque:

– 230 Auxiliar de logística

– 200 Costureira em geral

– 69 Auxiliar de produção

– 40 Auxiliar de armazém

– 39 Auxiliar de serviços gerais

– 26 Movimentador de mercadoria

– 21 Serviços gerais

– 20 Motorista entregador

– 20 Operador de produção (química, petroquímica e afins)

– 17 Ajudante de motorista

– 12 Ajudante de carga e descarga

– 10 Auxiliar de estoque

– 10 Auxiliar de farmácia

– 10 Motorista motochapa

– 10 Vendedor externo

Outras vagas:

– 9 Consultor de vendas

– 7 Ajudante geral

– 7 Motorista de caminhão

– 7 Operador de empilhadeira

– 6 Auxiliar administrativo

– 6 Estoquista

– 5 Almoxarife

– 5 Auxiliar de lavanderia

– 5 Manobrista

– 5 Representante comercial

– 5 Vendedor de loja

– 3 Assistente administrativo

– 3 Auxiliar de escrita fiscal

– 3 Estágio farmacêutico

– 3 Mecânico industrial

– 3 Motorista

– 3 Repositor de mercadorias

– 2 Ajudante de entrega

– 2 Assistente departamento pessoal

– 2 Auxiliar de laboratório

– 2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

– 2 Cuidador de idosos

– 2 Lanterneiro (reparação de veículos)

– 2 Marceneiro

– 2 Montador de móveis

– 2 Recepcionista em geral

– 2 Soldador

E mais vagas de trabalho:

1 Analista contábil

1 Analista de crédito

1 Analista de garantia

1 Assistente comercial

1 Assistente contábil

1 Auxiliar de contabilidade

1 Auxiliar de cozinha

1 Auxiliar de manutenção predial

1 Auxiliar financeiro

1 Balconista de padaria

1 Borracheiro

1 Cozinheiro geral

1 Desenvolvedor font end web

1 Digitador

1 Eletrotécnico

1 Gerente de marketing

1 Gerente operacional

1 Lombador

1 Motorista de caminhão betoneira

1 Operador de munck

1 Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares)

1 PCD

1 Porteiro

1 Secretária(o) executiva(o)

1 Supervisor de logística

1 Técnico em automação

1 Vendedor interno

Onde se candidatar?

1. Unidades SAC sem agendamento:

• Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

• Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h30.

2. Unidades Vapt-Vupt (com agendamento no site):

• Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.

• Horários: Segunda a sexta: 8h às 17h e sábado (no Buriti Shopping): 8h às 13h.

• Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Empresas podem anunciar as vagas pelo telefone (Whatsapp): (62) 9 9297-4113.