“Semanão Contra o Aedes” tem força-tarefa para recolhimento de pneus

Da redação

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) está reforçando, nesta semana, o trabalho permanente de combate e prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya. Como parte da estratégia do “Semanão Contra o Aedes”, nestas terça e quarta-feira, 24 e 25 de maio, as equipes da Vigilância Ambiental realizam uma força-tarefa para limpeza e recolhimento de pneus descartados de forma incorreta no município. O objetivo é evitar o surgimento e destruir criadouros do mosquito transmissor da dengue, além de promover a destinação sustentável do material recolhido.

Nos dois dias, os trabalhadores da SMS se concentram no início da manhã no Bairro Independência antes de partirem para diferentes pontos da cidade. Mais de dez automóveis da SMS, dentre caminhões e caminhonetes, estão percorrendo Aparecida recolhendo pneus, principalmente em borracharias, praças, avenidas e terrenos baldios. A população também pode contribuir e solicitar o serviço pelo telefone 3545-4819, caso tenha alguma carcaça para ser recolhida.

Os pneus são o terceiro principal criadouro do mosquito transmissor da dengue e preocupa as autoridades de Saúde Pública: “O descarte incorreto desse material é um grave problema ambiental. O pneu leva centenas de anos para se decompor e também pode armazenar água parada, ambiente ideal para a reprodução do Aedes Aegypti”, alerta o coordenador interino de Vigilância Ambiental, Flávio Ned Alves.

Ele ainda destaca que “felizmente, uma parte da população está ajudando, muitos donos de borracharias já deixam os pneus organizados para coletarmos. Lembro a toda a população que há menos de 10 dias tivemos uma chuva forte em Aparecida, o que favoreceu o acúmulo de água e torna ainda mais importante recolhermos os pneus e dar a destinação correta para esse material.”

Responsabilidade com o bem-estar social

Como aponta Flávio Ned, o apoio de grande parte dos borracheiros de Aparecida tem sido fundamental para a destinação correta dos pneus. É o caso de Orlando Nunes da Cruz, proprietário de uma borracharia, que afirma: “Essa ação de recolhimento é muito importante porque assim eles não ficam jogados no meio da rua, nós que trabalhamos com isso juntamos os pneus e eles buscam para não ter o risco da dengue. Às vezes a Prefeitura recolhe até duas vezes por semana aqui. Se todos tiverem consciência de guardar os pneus para fazer o descarte correto, podendo até levar numa borracharia para a Prefeitura coletar, isso vai ajudar a evitar a dengue. E todo mundo deve limpar seus quintais para impedir que se pegue a dengue e também proteger as crianças, as famílias. ”

Outro que trabalha no ramo e defende a importância de se contribuir para o bem-estar da comunidade é Murilo Chaves. Ele garante que “é mais que necessário esse trabalho da Prefeitura, para a gente é essencial essa coleta para evitar a dengue e deixar o ambiente mais limpo.”

Semanão contra o Aedes

Além desta ação de recolhimento de pneus, de 23 a 28 de maio os agentes de combate a endemias da SMS estão reforçando as visitas domiciliares no setor Garavelo para prevenção contra focos do mosquito. A região tem mais de 11.500 imóveis e é o terceiro bairro da cidade com o maior número de casos confirmados de dengue. O Semanão envolve mais de 30 servidores que estão percorrendo as casas em visitas para vistoria e orientações.