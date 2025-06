Senac Goiás inaugura exposição de trabalho de alunos na Casa Cor

O Senac Goiás inaugura nesta terça (17), às 15h, a exposição Caelestis, na Casa Cor 2025, que nesta edição está instalada na Rua 1.131 no Setor Marista, em Goiânia (GO). A atividade enaltece o trabalho realizado pelos alunos do Senac Fashion School, sob a mentoria do renomado designer Jum Nakao e participação dos artesãos do distrito de Olhos D’Água, em Alexânia (GO). A exposição fica aberta ao público até o dia 22 de junho.

Ao levar o trabalho dos alunos para o evento, que é uma referência em arquitetura e design, o Senac visa valorizar ainda mais a coleção criada para o desfile inaugural da Semana da Moda Goiana – Amarê Fashion 2024. Foram criadas 12 esculturas gigantes e 12 roupas conceituais inspiradas nos signos do zodíaco de maneira poética e totalmente artesanais como conclusão do curso de Criação de Coleção de Moda.

O Senac Fashion School, por meio do Programa Senac de Gratuidade, ofereceu aos alunos a experiência de um ensino inovador, baseado na sustentabilidade, na valorização dos saber nativo e tradicional e no respeito aos recursos naturais e humanos. A iniciativa proporcionou aos estudantes uma experiência imersiva, permitindo sua participação em todas as etapas de criação e produção de uma coleção de alta qualidade, como um grande projeto, desde o croqui até a passarela, preparando-se para os desafios de suas futuras carreiras.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc e Senac e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro, o projeto foi uma oportunidade ímpar oferecida aos alunos. “Por isso, fizemos questão de valorizar ainda esse trabalho que enaltece a sustentabilidade, o conhecimento das pessoas e o artesanato daquela região de Olhos D’Água e a criatividade dos estudantes. Com isso, estamos incentivando que esses alunos se capacitem cada vez mais para o mercado de trabalho com dedicação e brilhantismo”, afirma.

Para o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, “é uma alegria imensa mostrar o trabalho dos nossos alunos na Casa Cor, pois é um local onde passam vários profissionais e entusiastas das artes. “Já que estamos falando de design, arquitetura e artesanato, também estamos falando de moda e tudo isso está muito bem representado no trabalho dos participantes do Senac Fashion School, que tiveram a oportunidade de criar uma coleção conceitual por meio do Programa Senac de Gratuidade”, ressalta.

