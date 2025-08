Senac Pet realiza atendimentos em Rio Verde nesta terça (5) e quarta (6)

O Senac Goiás promove nesta terça (5), das 8h às 17h e quarta (6), das 8h às 12h atendimentos do Senac Pet, uma unidade móvel totalmente adaptada e equipada para atividades práticas de banho, tosa e estética animal. Os atendimentos serão realizados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rio Verde e serão recebidos cães de até 50 cm e 10 kg. As vagas são limitadas e o atendimento será feito por ordem de chegada. É necessário levar a carteirinha de vacinação do animal. Além do serviço de banho e tosa, o evento contará ainda com palestras, workshops e concurso pet organizados pela equipe formada por instrutores e médicos veterinários do Senac Pet.

Conforme o presidente do Sistema Fecomércio Sesc e Senac Goiás e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro, o evento é só uma demonstração de todo o trabalho de capacitação que o Senac Pet vai realizar no munícipio por meio da parceria com o programa Qualifica Rio Verde que, em breve, vai formar os alunos da cidade. “É muito importante estar presente nas demandas sociais e atender o que o mercado de trabalho exige. A formação de profissionais para o mercado pet é uma demanda real e o Senac está atento a isso, capacitando pessoas que desejam trabalhar na área”, frisa.

O Senac Pet funciona como uma vitrine itinerante de capacitação e atendimento, que irá percorrer diversas regiões do Estado com um espaço totalmente adaptado para o ensino e a prática de técnicas de banho, tosa e cuidados voltados ao bem-estar animal. O projeto foi pensado para aproximar teoria e prática com responsabilidade, segurança e cuidado com os animais.

Para o diretor regional do Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, o projeto representa um avanço na articulação entre teoria e prática, “Nós temos a missão de capacitar mão de obra qualificada e com a praticidade da escola móvel Senac Pet, teremos condições de rodar o Estado levando conhecimento. Rio Verde como é uma cidade que está em constante desenvolvimento é a primeira de muitas a contar com o nosso trabalho itinerante”, pondera.

Demanda por formação

A ideia surgiu da necessidade crescente por formação profissional qualificada no segmento pet. “O mercado pet está em constante crescimento e ainda carece de profissionais bem preparados. O projeto itinerante para o segmento pet vem para suprir essa lacuna, oferecendo cursos em locais onde a oferta é escassa, com estrutura de ponta e metodologia ativa”, ressalta o diretor.

A formação oferecida pelo Senac Pet simula um ambiente profissional real, com a supervisão de instrutores capacitados e protocolos rigorosos de segurança e bem-estar animal. Os produtos utilizados são aprovados pelos órgãos reguladores e os procedimentos seguem as boas práticas da estética animal, respeitando sempre o limite e o conforto dos pets atendidos.

Além da formação profissional, o Senac Pet também realiza atendimentos priorizando pets de famílias em situação de vulnerabilidade social, em parceria com prefeituras, ONGs e outras instituições locais.

A unidade funciona como um laboratório itinerante, equipado para simular com fidelidade um ambiente profissional de banho, tosa e cuidados estéticos para animais de pequeno e médio porte. Os alunos recebem a formação profissionalizante, utilizando produtos devidamente aprovados por órgãos reguladores, sob orientação de instrutores qualificados e seguindo protocolos rigorosos de segurança e bem-estar animal. “O micro-ônibus vem para suprir uma lacuna na formação de profissionais qualificados no setor de cuidados com animais. Leva educação de ponta a regiões com menor oferta de cursos, estimulando a inclusão e a geração de oportunidades”, afirma Leopoldo.

Durante as ações pedagógicas, os alunos colocam em prática os conhecimentos adquiridos por meio de atendimentos supervisionados, fortalecendo o aprendizado e gerando impacto social direto. A programação também inclui oficinas, palestras e workshops voltados à conscientização e à educação da comunidade. Além dos atendimentos supervisionados, promovemos ações educativas que aproximam o Senac das realidades locais, conectando conhecimento técnico com responsabilidade social. O projeto já possui agenda prevista para atender demandas de governos municipais, estaduais, empresários do comércio, ONGs e instituições sociais, ampliando o alcance da capacitação profissional e dos atendimentos realizados com foco educativo e comunitário.

O Senac é uma instituição do Sistema Fecomércio Sesc Senac, presidido por Marcelo Baiocchi Carneiro. O sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros. A atuação conjunta dessas instituições promove educação, bem-estar social e desenvolvimento econômico em todo o país.

Confira a programação do Senac Pet na OAB Rio Verde

Dia 5/8/2025

8h – Abertura oficial com representantes do Senac e da OAB

8h30 às 12h – Atendimentos de banho e tosa

10h – Minipalestra: Como reconhecer dor no meu pet?

13h às 17h – Atendimentos – banho e tosa

14h30 – Concurso Pet – Categorias

16h – Workshop: Alimentação natural e industrial: o que devo saber?

Dia 6/8/2025

8h30 às 12h – Atendimentos – banho e tosa

9h30 – Workshop: banho & escovação em casa

12h – Encerramento