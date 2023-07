Uma servidora do Detran, de 66 anos, foi atropelada na manhã desta terça-feira (04), dentro do pátio do órgão, por uma instrutora de autoescola.

De acordo com testemunhas, a idosa estava entrando na sede do Departamento Estadual de Trânsito quando foi atingida pelo carro, que saía do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. A idosa foi resgatada consciente, mas reclamando de dores na cabeça.