Sexta-feira terá sol e aumento do calor à tarde

A sexta-feira (9/5) terá predomínio de sol em todas as regiões do estado. A formação de um bloqueio atmosférico sobre o Brasil Central continuará dificultando a circulação do ar frio vindo do Sul do país. Com isso, Goiás terá temperaturas máximas mais elevadas no período da tarde. Como consequência, haverá um ligeiro aumento das temperaturas mínimas à noite e durante as madrugadas.

Goiânia também terá uma sexta-feira com prevalência de sol. A temperatura máxima na capital pode chegar aos 32 graus, informa o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A umidade relativa do ar deve varir entre 49% e 95. O sol vai nascer às 6h31 e vai se pôr às 17h55.

Para o fim de semana, o prognóstico do Cimehgo é de predomínio de sol em todo o estado, com baixa probabilidade de ocorrência de chuvas.

