SHEIN inaugura primeira loja pop-up no Centro-Oeste

Entre os dias 16 e 20 de julho, a varejista global de moda, beleza e lifestyle SHEIN inaugura sua primeira loja temporária no Centro-Oeste, no Shopping Bougainville, em Goiânia, com o objetivo de oferecer uma experiência off-line aos consumidores da região e reforçar sua presença no mercado goiano.

Experiência goiana

A loja contará com mais de 13 mil peças à venda, com curadoria pensada especialmente para o público local. Haverá roupas femininas — inclusive plus size, do PP ao G4 — masculinas, infantis, fitness, para pets e acessórios. A ambientação também homenageia a flora goiana, com elementos da cidade misturados ao conceito urbano. Entre as marcas disponíveis estão Cajuni, Dazy, Musera, Sumwon, Romwe Man, Cozy Pixies e GLOWMODE.

Agendamento obrigatório

A entrada na loja será feita exclusivamente por agendamento gratuito via Sympla, com liberação de ingressos nos dias 12, 14 e 15 de julho, sempre ao meio-dia. A expectativa é de 3 mil visitantes por dia em uma estrutura de 700 m². Haverá 10% de desconto em todos os produtos e 20% para compras acima de R$ 399, com brinde. Para quem não puder comparecer, a SHEIN realizará uma live no dia 16 de julho, às 13h, com os mesmos descontos aplicados mediante uso do cupom SHEINGoiania.

