Simolândia e Goianésia recebem ações habitacionais nesta segunda-feira

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), realizou, nesta segunda-feira (29/09), o sorteio de 50 unidades habitacionais do programa Pra Ter Onde Morar – Construção em Simolândia, às 9h. Na sequência, em Goianésia, às 14h, houve a entrega de 84 escrituras para moradores do Vila Vera Cruz e Jardim Esperança.

De acordo com a coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado, os investimentos do Estado reforçam o compromisso com o combate à vulnerabilidade social em todas as regiões. “Essas famílias não estão recebendo apenas uma casa, estão recebendo dignidade, segurança e um futuro melhor. O Governo de Goiás tem atuado firmemente para transformar a realidade de quem mais precisa”, afirma Gracinha.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, destaca a eficiência do programa e o avanço das parcerias com os municípios. “O modelo goiano de moradia gratuita é referência no país. As casas são entregues com toda infraestrutura e sem nenhum custo para as famílias. Isso só é possível porque o Estado investe com responsabilidade social e conta com o apoio das prefeituras na cessão dos terrenos”, explica. Baldy acrescenta, ainda, que, com o programa de Regularização Fundiária, mais de 13 mil famílias já foram contempladas com o registro de titularidade.

As Casas a Custo Zero fazem parte do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, financiado com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado (Protege), sob gestão do Gabinete de Políticas Sociais (GPS). As famílias sorteadas deverão apresentar documentação comprobatória para a validação final dos dados informados no ato da inscrição. Caso haja alguma irregularidade, o cadastro reserva será acionado conforme previsto no edital.

Escrituras

Já o programa de Regularização Fundiária do Estado de Goiás, chamado Pra Ter Onde Morar – Escritura, põe fim a uma espera de décadas pela legalização de moradias construídas em área de domínio do Estado. Mais de 11 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa.

A aposentada Helena José do Carmo, de 80 anos, esperou cerca de 40 anos pelo documento que comprova a propriedade de seu imóvel na Vila Vera Cruz, em Goianésia. “Já tinha tentado de todo jeito conseguir essa escritura, e graças a Deus ela está aqui nas minhas mãos agora. Agradeço a todas as autoridades envolvidas nesse trabalho, também ao presidente da Agehab, Alexandre Baldy”, disse Helena.

