Simone Buiate é a primeira mulher a presidir o Conselho de Arquitetura

A quinta gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) terá como presidente a arquiteta e urbanista Simone Buiate, primeira mulher a assumir o cargo. Na gestão 2021-2023, Simone atuou como conselheira estadual e participou das comissões de Política Urbana e Ambiental (CPUA) e de Administração e Finanças (CAF).

Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o arquiteto e urbanista Andrey Machado, que também participa de sua segunda gestão na autarquia.

A votação para eleger os cargos de presidente e vice-presidente ocorreu durante a 147ª plenária, com a participação dos conselheiros eleitos em outubro, para a gestão 2024-2026. A reunião aconteceu na última sexta-feira, 12, na sede do Conselho.

Simone Buiate é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UEG (2014). É especialista em Docência do Ensino Superior (2015), mestre em Projeto e Cidade, pela UFG (2017) e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UnB. Atua na docência desde 2015 e possui experiência na área de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Representação e Planejamento Urbano. Ademais, é pesquisadora na área de teoria, história e crítica da Arquitetura, Cidade e Território, com ênfase em processos urbanizadores e infraestrutura.

Em seu discurso de posse, a presidente destacou a necessidade de o Conselho seguir aprimorando a comunicação junto aos arquitetos e urbanistas do Estado e de reforçar as campanhas de valorização profissional junto à sociedade. Entre as propostas do Plano de Trabalho da gestão, estão também a ampliação do fomento a projetos de Assistência Técnica para Habitação Social, a promoção de capacitações e a participação nas discussões sobre o planejamento urbano dos municípios goianos.