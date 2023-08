STF mantém suspensas leis fura-teto remuneratório em Goiás

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a liminar que suspendeu a validade das leis que permitiram a servidores do estado de Goiás receber acima do teto constitucional. As leis questionadas beneficiam servidores do Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.

A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, depois de representação de um grupo de 29 promotores de Justiça do Ministério Público de Goiás.