SuperAgos 2022 deve movimentar R$ 70 milhões em negócios

Mesmo em tempos de crise, o setor de supermercados continua crescendo no Brasil. O segmento foi o que mais gerou empregos no País durante a pandemia, com 156.120 postos de trabalho criados em 2020 e 2021, sendo 57.214 em 2020 e 98.906 em 2021.

Goiás abriu mais de 2,5 mil novas vagas com carteira assinada no setor supermercadista, entre os anos de 2020 e 2021, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC) por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. Vale ressaltar que a maioria das vagas são voltadas para o primeiro emprego e o segmento fica responsável pelo treinamento e capacitação dos profissionais.

Nesse período, tivemos que contratar mais pessoas por conta dos protocolos de segurança como higienização das plataformas, dos carrinhos, no controle de entrada das lojas e sanitização dos ambientes. Também precisamos afastar as grávidas e pessoas acima de 60 anos, devido a vulnerabilidade dos profissionais. No entanto, algumas lojas ampliaram seu espaço de venda, e mesmo diante da crise, outras foram inauguradas. O setor supermercadista não parou. Continuou a todo vapor.

Com a mudança nos hábitos de consumo provocados pela pandemia, o setor de supermercados ampliou sua participação na receita operacional líquida (ROL) das atividades comerciais, enquanto o comércio por atacado e varejista de outros segmentos perdeu espaço. O movimento aparece de forma clara na Pesquisa Anual de Comércio (PAC) 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde o setor de supermercados e hipermercados respondeu por 13,6% da receita operacional líquida, acima dos 12,9% de 2019.

Para atender à demanda, os supermercados estão investindo pesado em expansão. Em Goiás, por exemplo, estão sendo construídas novas unidades e modernizadas as existentes. O objetivo é oferecer ao consumidor um ambiente mais agradável e um maior mix de produtos. Apesar do crescimento, o setor ainda enfrenta alguns desafios. Um deles é a falta de mão de obra qualificada. Isso sem contar a concorrência com os grandes varejistas, que estão cada vez mais presentes.

Para enfrentar esses desafios, os supermercados precisam investir em tecnologia e pessoas, para aumentar a produtividade e reduzir os custos. Um dos principais destaques da gestão é a racionalização de custos com foco na redução de gastos e maior incremento na área-fim. Por isso, temos trabalhado a controladoria com uma gestão concisa, com foco também na prevenção de perdas no varejo, o que significa realizar um conjunto de processos e iniciativas para proteger e diminuir ao máximo os prejuízos das empresas, que gira em torno de 2% – percentual maior, muitas vezes, que o lucro líquido do supermercado. E, por fim, precisamos buscar parcerias com fornecedores para melhorar o abastecimento.

A SuperAgos 2022, que acontece de 13 a 15 de setembro no Centro de Convenções de Goiás, é o principal evento voltado ao varejo no Centro-Oeste e é um bom exemplo de apoio ao setor. A feira, que além de alimentos, bebidas, mercearia, frutas, legumes e verduras (flv), higiene, limpeza e outras categorias, inclui tecnologia, inovação, logística, finanças, infraestrutura, equipamentos, startups e muito mais, vem com o objetivo de promover o intercâmbio de informações e o networking entre os empresários do setor. É uma excelente oportunidade para os participantes buscarem novas ideias, já que nossa meta é alcançar R$ 70 milhões em negócios e movimentar um público de mais de 15 mil participantes, a maioria com poder de decisão nas empresas.