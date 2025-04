Temperatura em Goiânia pode chegar a 32º nesta terça-feira

As temperaturas voltam a subir em todo o estado, depois de dias de calor mais ameno. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para Goiânia é de mínima de 19º e máxima de 32º. O sol deve predominar, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas de até 5 milímetros. O nascer do sol será às 6h24 e o pôr do sol, às 18h13.

Para as demais localidades, a previsão é de sol, mas a combinação de calor e umidade ainda favorece a formação de chuvas irregulares, que poderão vir em formato de tempestades isoladas acompanhadas de rajadas de vento e raios.

O Cimehgo mantém alerta para a possibilidade de chuvas intensas com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

Veja as localidades com risco potencial para tempestades:

Água Fria De Goiás, Águas Lindas De Goiás, Alto Horizonte, Amaralina, Barro Alto, Bonópolis, Campinaçu, Campinorte, Cavalcante, Chapadão Do Céu, Cocalzinho De Goiás, Colinas Do Sul, Estrela Do Norte, Formoso, Guarani De Goiás, Itajá, Mara Rosa, Minaçu, Montividiu Do Norte, Mutunópolis, Niquelândia, Nova Iguaçu De Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita Do Araguaia, Santa Tereza De Goiás, Serranópolis, Teresina De Goiás, Trombas, Vila Propício.