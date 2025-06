Temperaturas permanecem amenas pela manhã em Goiás

A quinta-feira, feriado de Corpus Christi, terá predomínio de sol em todas as regiões do estado. As temperaturas mínimas se mantêm amenas pela manhã, com as máximas em elevação no período da tarde e novo declínio no final do dia. A máxima prevista para hoje poderá chegar a 33 graus nas regiões oeste e norte do estado. Nas cidades de Aruanã, Araguapaz, Montes Claros de Goiás e Porangatu, a temperatura poderá atingir 33 graus.

No entanto, as temperaturas mínimas permanecerão reduzidas, especialmente nas primeiras horas do dia e depois do pôr do sol. Para hoje, a mínima prevista no estado será em Cristalina, com 11 graus. Em Morrinhos e Itumbiara, a mínima será de 12 graus. A temperatura nas primeiras horas do dia será de 13 graus em Anápolis, e 14 graus em Três Ranchos e Catalão. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Em Goiânia, o tempo terá predomínio de sol e variação de nebulosidade. A temperatura máxima poderá chegar a 30 graus e a umidade relativa do ar vai variar entre 35% e 85%. O nascer do sol será às 6h44 e o pôr do sol, às 17h52.

