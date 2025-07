Terça-feira tem temperatura de 35 graus na região norte de Goiás

Goiás permanece sob alerta para a baixa umidade relativa do ar, com tendência de aumento da temperatura, principalmente no meio da tarde, quando ocorrem os períodos mais críticos, tanto de secura como de calor. Nesta terça-feira, os termômetros podem chegar a 35 graus na região norte de Goiás, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Na região oeste, ela pode atingir 34 graus, chegando a 32 graus nas regiões leste e central, a 30 na região sul e a 29 no sudoeste.

Goiás permanece em alerta para a baixa umidade relativa do ar por parte do Cimehgo e também do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta amarelo, com orientação para beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e evitar desgaste físico também nesses períodos.

A terça-feira será de sol, com temperaturas mínimas baixas pela manhã e elevação à tarde. A máxima hoje pode chegar a 34 graus em Porangatu, Aruanã, Araguapaz e Faina, a 31 em Flores de Goiás e a 30 graus em Itumbiara, Ceres, Goianésia, Rubiataba e Montes Claros de Goiás.

Em Goiânia, a segunda-feira também terá predomínio de sol e a temperatura máxima pode chegar a 30 graus no horário mais quente, por volta das 15 horas. A umidade relativa do ar estará em queda, podendo chegar ao nível de atenção, entre 21% e 30%, o que exige cuidados especiais com a hidratação.

Queimadas

O Cimehgo divulgou, nesta terça-feira, o informativo Monitor de Queimadas. Na terceira semana do mês de julho, todas as regiões do estado, com exceção da central, apresentaram número de focos de incêndios menores do que o mesmo período de 2024. Com isso, segundo o Cimehgo, “o estado caminha para uma significativa redução nos focos de incêndio no mês de julho, encerrando a terceira semana com 42,1% do total de focos registrados para todo o mês em 2024”.

Mabel retira pessoas em situação de rua de adutora na Rua 10 em ação com GCM: “É polícia de Goiânia”