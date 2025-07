Termina hoje o prazo para inscrição no Fies 2025 do segundo semestre

O prazo para se inscrever no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2025 termina nesta quinta-feira, 18 de julho, conforme alerta o Ministério da Educação (MEC). Os interessados têm até as 23h59 para concluir o cadastro exclusivamente pelo site oficial: acessounico.mec.gov.br/fies.

Nesta edição, estão sendo ofertadas 74.500 vagas distribuídas em 18.419 cursos/turnos, oferecidos por 1.215 instituições particulares de ensino superior em todo o país. O candidato pode escolher até três opções de curso, definindo a ordem de preferência entre elas.

As inscrições são gratuitas e exigem o login na plataforma Gov.br. Para acessar, é necessário inserir o número do CPF e a senha pessoal. Quem ainda não possui cadastro pode criá-lo diretamente na plataforma.

O MEC também informa que 50% das vagas estão reservadas para candidatos que se enquadram nos critérios do Fies Social, ou seja, estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). O sistema identifica automaticamente esses candidatos e disponibiliza as vagas correspondentes.

Durante a inscrição, o estudante deve preencher informações pessoais, autodeclaração étnico-racial (caso deseje concorrer a vagas reservadas), dados de escolaridade e informações socioeconômicas da família. É essencial concluir a inscrição clicando no botão “Concluir a inscrição” — caso contrário, a participação no processo seletivo não será validada.

Após o envio, o candidato pode acompanhar a nota de corte e sua colocação parcial diretamente no Portal Único.

O Fies é uma iniciativa do Governo Federal que oferece financiamento a estudantes de baixa renda para cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no MEC.