Threads, concorrente do Twitter, tem 30 milhões de inscritos

A Meta, dona do Instagram e do Facebook, lançou o Threads, aplicativo de mensagens curtas para concorrer com o Twitter, de Elon Musk. O lançamento foi na madrugada desta quinta-feira (pelo horário brasileiro). Em poucas horas, o Threads atingiu 30 milhões de inscritos. O aplicativo tem layout e funcionamento semelhantes aos do Twitter.

Segundo um comunicado da empresa, o aplicativo está disponível para download em mais de 100 países. Ele pode ser baixado na App Store (para aparelhos Apple) e no Google Play (androids). Usuários do Instagram logam no Threads usando as credenciais da rede social de imagens.

A nova rede social chega com um layout básico, sem muita informação. No entanto, por estar em uma fase inicial, é provável que muitas novidades ainda venham a surgir ao longo do tempo. Pode ser que ela se torne ainda mais integrada com o Instagram, ou mais parecida com o Twitter.

Uma das funcionalidades mais comentadas do Threads é a possibilidade de publicar posts com até 500 caracteres, além de links, galerias de até dez fotos e vídeos de até cinco minutos. Enquanto isso, usuários do os usuários gratuitos do Twitter ficam restritos a um limite de 280 caracteres. Só os assinantes do Twitter Blue, serviço pago da rede, podem compartilhar textos de até 25 mil caracteres.