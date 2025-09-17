TJ define lista tríplice com nomes da OAB para vaga de desembargador

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) definiu a lista tríplice com os nomes dos integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), que concorrem à vaga de desembargador do TJGO, destinada ao Quinto Constitucional. A sessão extraordinária do Órgão Especial, presidida pelo desembargador Leandro Crispim, ocorreu nesta quarta-feira (17), no Plenário Desembargador Homero Sabino de Freitas.

Confira os nomes mais votados:

1º Augusto César Rocha Ventura

2º Ricardo Baiocchi Carneiro

3º Luciano Mtanios Hanna

O chefe do Poder Judiciário, desembargador Leandro Crispim, parabenizou os escolhidos e destacou a importância do rito constitucional. “O Quinto Constitucional integra a história do Judiciário brasileiro desde 1934 e foi preservado pela Constituição de 1988 como sinal de pluralidade e abertura institucional. Permite que a magistratura se renove com profissionais que trazem experiências distintas, mas igualmente comprometidas com a causa da Justiça. A deliberação do TJGO segue rigorosamente a Constituição e o Regimento Interno: pública, transparente e com clareza normativa, reafirmando a legitimidade das decisões do Tribunal.”

O presidente também informou que a lista tríplice será encaminhada ao governador Ronaldo Caiado, a quem caberá a escolha final, conforme previsto na Constituição Federal.

Quinto Constitucional

A vaga do Quinto Constitucional é uma reserva legal, prevista no Artigo 94 da Constituição Federal, que garante um quinto das cadeiras em determinados tribunais (como os Tribunais de Justiça e Regionais Federais) para advogados e membros do Ministério Público. O processo para preencher essas vagas envolve a formação de uma lista sêxtupla pela OAB ou MP, seguida de uma lista tríplice definida pelo Tribunal, e a escolha final é feita pelo chefe do Poder Executivo (Governador ou Presidente). O objetivo é diversificar as perspectivas e experiências dentro do Judiciário, assegurando a participação de profissionais com notório saber jurídico e reputação ilibada.