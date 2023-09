TJ reajusta bolsa de estágio em quase 50%

O presidente do Tribunal, desembargador Carlos França, editou decreto atualizando a regulamentação do programa de estágio da Corte goiana. Foi reajustado o valor da bolsa de estágio para os estudantes de graduação, passando de R$ 1.050,00 para R$ 1.550,00, um aumento de quase 50%. Esse novo valor será aplicado tanto aos atuais estagiários quanto aos aprovados no processo seletivo recentemente concluído.

De acordo com o presidente do TJGO, as estagiárias e os estagiários desempenham um papel crucial no Poder Judiciário, contribuindo com novas energias e perspectivas inovadoras para a evolução constante do Tribunal. “É imperioso se reconhecer e valorizar a atuação daqueles que escolheram o Poder Judiciário goiano para desempenhar seu estágio profissional, como participantes ativos no desenvolvimento organizacional e no crescimento da própria instituição. O programa de estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é uma importante ferramenta de formação dos futuros operadores do direito e profissionais de outras áreas, e esses estudantes contribuem de maneira decisiva para a própria prestação da atividade jurisdicional, em apoio à atuação das magistradas e dos magistrados, servidoras e servidores deste Poder”, afirmou o presidente.

Além do reajuste do valor da bolsa de estágio, a atualização da norma também alterou alguns requisitos de ingresso, passando a admitir no programa estudantes de graduação a partir do 1º período do curso. Conforme explica o diretor-geral do TJGO, Rodrigo Leandro da Silva, tal ajuste tem a finalidade de ampliar a possibilidade de participação dos estudantes na seleção do estágio. “A atualização da norma tem o objetivo de permitir que um maior número de estudantes possa se candidatar ao programa de estágio do Poder Judiciário goiano, sendo a seleção dos candidatos feita, preferencialmente, por meio de provas”.

De acordo com a Diretora de Recursos Humanos do TJGO, Wanessa Oliveira Alves, a valorização das estagiárias e dos estagiários cria um ambiente propício para a troca de conhecimentos entre gerações, além de evitar a fuga de talentos. “Os profissionais mais experientes podem compartilhar sabedoria e orientação, enquanto os estagiários trazem consigo o entusiasmo pelo aprendizado e habilidades tecnológicas atuais. Isso resulta em uma colaboração que impulsiona o crescimento tanto para os estagiários quanto para a equipe estabelecida. Por isso a importância de valorizarmos o trabalho das estagiárias e dos estagiários do Poder Judiciário”.

A diretora destaca, ainda, que a administração da Corte já está planejando o lançamento de um novo edital, que será publicado em breve.