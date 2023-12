TJ suspende licitação para coleta de lixo em Goiânia

A licitação para a contratação de empresa privada para a coleta de lixo e varrição das ruas de Goiânia, marcada para a manhã de hoje, foi suspensa novamente ontem. A desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, em plantão no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), acolheu recurso de uma empresa do Rio de Janeiro participante da concorrência pública.

A desembargadora manteve a decisão do conselheiro Sérgio Cardoso, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que havia suspendido o certame em 23 de dezembro. Três dias depois, o conselheiro plantonista Daniel Goulart havia suspendido a liminar.

De acordo com a decisão de ontem, a licitação deve permanecer suspensa até que o TCM analise o mérito das alegações de irregularidades feitas pela empresa Promulti Engenharia, Infraestrutura e Meio Ambiente.