Transformador de subestação da Equatorial explode e assusta moradores, em Goiânia

Um transformador de uma subestação da Equatorial Energia, compartilhada com a EDP, explodiu na manhã deste sábado (29) e assustou moradores do local. O incidente ocorreu nas proximidades do Clube do Mané, no residencial Flórida, em Goiânia. De acordo com a distribuidora, em três minutos a energia já estava reestabelecida aos clientes.

Não havia ninguém no local. O fogo na subestação Carajás foi contido pelo Corpo de Bombeiros que utilizou cinco veículos para conter às chamas. Equipes especializadas da Equatorial estão no local investigando as causas do incidente e trabalhando para normalizar o fornecimento para os clientes restantes.

Por meio de nota, a Equatorial Goiás reforçou seu compromisso com a qualidade e agilidade no atendimento aos seus clientes e informou que está deslocando uma subestação móvel para o local a fim de garantir o pronto restabelecimento do fornecimento de energia para todos os consumidores afetados.