Trecho da Avenida 24 de Outubro passa a ter sentido único a partir desta quinta-feira (24/7)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), dá início, na noite desta quarta-feira (23/7), à mudança de sentido na Avenida 24 de Outubro, no trecho entre a Avenida Anhanguera e a Rua P-25, em Campinas. A via, que hoje opera em sentido duplo, passará a ter mão única neste trecho, funcionando em sistema binário com a Avenida Perimetral. Isso significa que, enquanto a 24 de Outubro terá sentido único em direção à Rua P-25, a Perimetral fará o trajeto no sentido contrário, organizando o fluxo de veículos de forma paralela e complementar.

O novo traçado integra o projeto de requalificação de todo o corredor da Avenida 24 de Outubro. Com 3,8 km de extensão, a via está sendo transformada para proporcionar mais organização ao tráfego, criação de novas vagas de estacionamento, acessibilidade e modernização viária em uma das áreas mais tradicionais de compras da capital.

A previsão é de que, até o fim da madrugada desta quinta-feira (24/7), o sentido entre a Avenida Anhanguera e a Rua P-25, que é uma das entradas do Estádio Antônio Accioly, já esteja totalmente alterado, com nova sinalização e agentes de trânsito orientando os condutores.

Além da alteração de sentido, o cruzamento da Avenida 24 de Outubro com a Avenida Independência terá o semáforo reprogramado para operar com dois tempos, substituindo o modelo atual de três tempos. Também já foi construída uma alça de retorno para os motoristas que seguem pela 24 de Outubro e desejam acessar a Avenida Perimetral.

Modernidade

Segundo o secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, as intervenções seguem planejamento técnico detalhado. “Trata-se de um projeto estratégico, que vai trazer modernidade ao bairro, melhorar a fluidez e qualificar o ambiente urbano para comerciantes e consumidores”, afirma.

O trecho entre a Alameda Progresso e a Avenida Tirol já passou por reorganização, com implantação de sentido binário com a Rua da Passagem, mudança para sentido único, novas vagas de estacionamento e reforço na sinalização. Ao todo, 19 cruzamentos semafóricos estão sendo reprogramados para que o corredor conte com a “onda verde”, além da retirada de rotatórias para dar mais fluidez ao tráfego.