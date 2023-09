Três goianos participarão do teste da urna eletrônica

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a relação dos 78 investigadores e investigadoras aprovados na fase de pré-inscrição para participar do Teste Público de Segurança da Urna (TPS) 2023 e, dentre os participantes, três são goianos.

Guilherme Henrique dos Santos, de Damolândia; Jhonatha William Fernandes Souto, de Uruaçu; e Breno Rangel Borges Marchetti, de Senador Canedo, foram os aprovados na fase de pré-inscrição do TPS.

O evento acontecerá de 27 de novembro a 1º de dezembro, na sede da Corte, em Brasília. Neste ano, a quantidade de pré-inscrições foi recorde, o dobro do atingido na sexta edição do teste, realizada em 2021, quando 39 pessoas e equipes tiveram a participação aprovada. A lista traz 28 pré-inscrições individuais e 50 de grupos, sendo 17 mulheres e 61 homens.

As investigadoras e os investigadores com pré-inscrições aprovadas deverão submeter os planos de testes no período de 9 de outubro a 3 de novembro. A publicação das inscrições efetivamente aprovadas ocorrerá em 6 de novembro.

Colaboradores da Justiça Eleitoral

O Teste Público de Segurança da Urna 2023 busca reunir especialistas com interesse pelo evento para que possam colaborar com a Justiça Eleitoral no aprimoramento do sistema eletrônico de votação e apuração a ser utilizado nas Eleições Municipais de 2024, bem como contribuir para o fortalecimento da democracia.

Próximas etapas

Segundo o edital de convocação do Teste Público, a participação, na condição de investigadora ou investigador ou de grupo, está condicionada a uma seleção prévia, dividida em etapas: aprovação da pré-inscrição e, em seguida, da inscrição; e disponibilidade orçamentária e sorteio público.

Caso a quantidade de participantes com inscrição aprovada supere a estipulada no edital, a Comissão Reguladora fará a seleção entre as inscrições acolhidas, levando em consideração a relevância dos planos de testes para o aprimoramento do sistema eletrônico de votação, podendo, ainda, recorrer a sorteio público. No entanto, a comissão avaliadora poderá, a seu critério, selecionar os planos de testes de até dois participantes (tanto de investigador individual como de um grupo) que não forem sorteados.