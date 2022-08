Trindade lança Plano Municipal de Turismo em comemoração aos 102 anos

A partir de agora, e nos próximos quatro meses, uma equipe vai levantar dados, catalogar e elaborar o documento para estruturar o Plano Municipal de Turismo de Trindade. A ação faz parte das atividades comemorativas aos 102 anos do município. A equipe é formada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Conselho Municipal de Turismo e Sebrae Goiás.

O vice-prefeito, Pastor Alcione Acácio (Republicanos), participou da solenidade de lançamento que aconteceu na terça-feira, 9, no auditório Hilton Monteiro da Rocha e lembrou a importância de tantos setores unidos para a execução do trabalho. “É muito bom ver essa unidade entre Legislativo, Executivo, empresários de Trindade e Sebrae. Todos somam forças para que o turismo seja de excelência em nosso município”, destaca.

O secretário de Turismo e Cultura, Warley Lopes, apresentou o trabalho que será executado nos próximos meses. “Vai marcar Trindade pelos próximos 10, 15 e até 20 anos. Esse é um pedido constante do prefeito Marden Júnior, que sabe a necessidade de termos um ordenamento para que o turismo seja protagonista em nosso município”, aponta.

“O plano vai evidenciar o tamanho de Trindade em relação ao turismo. A cidade faz 102 anos, é conhecida em todo o país e até fora do Brasil pelo turismo religioso. Mas vai muito além disso. É muito rica em artes plásticas e cênicas, em gastronomia e em cultura. Vamos tornar isso ainda mais evidente”, afirma a gestora de Turismo do Sebrae-GO, Priscila Vilarim.

Todas as etapas para a elaboração do Plano Municipal de Turismo foram detalhadas aos participantes. O Poder Legislativo foi representado pelos vereadores Pastor Zeca e Marco Ferreira, que falou sobre a trajetória de Trindade dentro do turismo estadual.

“Desde a fundação do nosso município, já respiramos turismo. Agora, com o planejamento minucioso, teremos um caminho ainda mais certo para o desenvolvimento e a criação de mecanismos para auxiliar os poderes público e privado”, salienta Marco Ferreira.

A coordenadora do Observatório de Turismo, a Agetur, Geovana Tavares, ressalta que o município é “organicamente turístico, não só pela questão religiosa, mas por tantos outros setores. Porém é necessário um ordenamento e é a partir da elaboração do plano que é possível conseguir iluminar a gestão pública e, com isso, trazer um futuro próspero, além da religiosidade, mas com turismo para o ano todo”.