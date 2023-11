TSE cassa chapa de vereadores de Novo Gama e Cabeceiras

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, nesta quinta-feira (16), as chapas do Partido Social Cristão (PSC) e do Democratas (DEM), atual União Brasil, de Novo Gama e de Cabeceiras. As legendas e candidatos foram condenados por fraudes à cota de gênero nas eleições de 2020. Com a decisão, perdem os mandatos os vereadores Gustavo Souza Cerqueira (Novo Gama) e Cleiton Pulguinha (Cabeceiras).

Nos dois casos, a Corte Eleitoral determinou a cassação dos diplomas das candidatas e candidatos e anulou os votos recebidos pelas legendas para vereador. Além disso, foi estabelecido a recontagem dos votos para definir quem irá assumir as vagas em cada Câmara municipal.