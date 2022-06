Goiânia recebe Turnê Luan City Festival em julho

JApós quase três anos longe da capital sertaneja, Luan Santana volta a Goiânia no próximo dia 24 de julho, com a nova turnê ‘Luan City Festival’, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, a partir das 15 horas.

Com convidados exclusivos que prometem não deixar ninguém parado, o Luan City Festival contará com a presença de convidados renomados, como Murilo Huff, Diego & Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto.

A venda do lote promocional será iniciada nesta quarta-feira (8), a partir das 18 horas e estará disponível apenas ao longo de 48h, com a opção de parcelamento em até 3x sem juros.

A classificação para o show será de 16 anos e a presença de menores será permitida apenas com acompanhamento dos pais ou responsáveis.