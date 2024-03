‘UB e MDB não comportam todas as majoritárias; por isso temos sido muito procurados’

ENTREVISTA – DENES PEREIRA

Presidente do Solidariedade afirma que partido, presente em 180 municípios, terá chapa de vereadores em 150, com candidaturas competitivas também em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Como um dos maiores partido na Alego, o SD está presente com diretórios ou comissões provisórias em quantos municípios goianos?

O partido está em 180 municípios. Acreditamos que o SD, junto com os deputados estaduais, e candidatos a vereador, prefeito e a vice-prefeito, terá um salto muito forte na agremiação em 2024. É importante passar por esse período de 2024, para a gente chegar forte em 2026, que é quando temos a meta de eleger, no mínimo, mais dois deputados estaduais, e aumentar a nossa bancada na Assembleia Legislativa, onde hoje já é uma das maiores.

Como está a formação de chapas para vereadores em Goiânia?

O Solidariedade vai fazer, talvez, a chapa mais competitiva, com quem já foi testado na urna. Será uma chapa com mandatários e com aqueles que já foram votados. Mesmo quem não tem mandato, mas teve votação expressiva, ela vai dar oportunidade por igual. Então, a gente acredita que vai ser uma chapa completa, com 38 candidatos. Teremos também o número completo de mulheres para disputar a eleição, mulheres muito competitivas. Faremos, no mínimo, de cinco a seis vereadores, podendo até surpreender para mais.

E em grandes cidades, como Aparecida, Anápolis?

Em Aparecia de Goiânia estamos com um trabalho muito forte também. Pelo nível da chapa lá, a gente acredita que vamos fazer três cadeiras de vereadores. Nós já temos uma tradição em relação a chapas em Aparecida, porque no meu antigo partido a gente fez três vereadores. E também sempre tivemos candidaturas importantes e fortes em Anápolis, capitaneadas e comandadas pelo deputado estadual Coronel Adaílton. Nós temos uma vereadora líder de chapa lá [Andreia Rezende] que também tem um trabalho importante. Estamos fazendo a chapa completa em Anápolis. Vamos ter um dos partidos mais organizados, para termos condição, inclusive, de ajudar na definição do resultado da chapa majoritária da cidade. Poderemos fazer quatro vereadores; e estamos trabalhando muito para também participar da chapa majoritária, com nosso deputado Coronel Adaílton, nosso grande comandante.

O partido conseguirá chapa de vereadores em quantos municípios?

Lançaremos em mais de 150 municípios.

E para prefeito?

A gente tem trabalhado muito, acredito que teremos um alinhamento também com o governador Ronaldo Caiado. A gente sabe que o União Brasil e o MDB não comportam todas essas chapas, todas essas tratativas de eleição majoritária. Então, a gente tem sido muito procurado também [por pré-candidatos a prefeito], porque sabem da nossa firmeza e do nosso histórico.