UEG terá concurso para 500 professores

Da redação

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), anunciou nesta segunda-feira, 09, a abertura de 500 vagas para o quadro de docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O concurso será aberto neste ano e terá vagas para todo o Estado com chamamento previsto para o próximo ano. O edital será publicado após a conclusão de outro certamente em andamento.

O governador explicou que o Governo de Goiás cancelou 700 contratos da gestão passada por determinação da Justiça e, agora, prepara licitação para suprir a demanda por professores na universidade. “Esta será a forma de repormos estas funções em várias unidades da UEG, que foram duramente penalizadas pelos contratos irregulares da gestão anterior”, disse.

De acordo com o reitor da UEG, Antônio Cruvinel, as equipes dos institutos acadêmicos realizam um detalhamento das necessidades de docentes em cada campus e unidade universitária. A previsão é que o edital seja publicado após o término do certame que está em andamento para professores da área da saúde (com 97 vagas), que deve ter seu resultado final publicado no próximo dia 27 de junho.

A realização de concursos públicos para docentes faz parte da reestruturação que o Governo de Goiás promove na UEG desde 2019, início da atual gestão. Hoje, a instituição está presente em todas as oito macrorregiões do Estado, com papel social fundamental de oferecer ensino superior gratuito e de qualidade.