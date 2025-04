Van com 11 passageiros capota na GO-436, em Cristalina

Uma van com 11 passageiros capotou na madrugada dessa terça-feira (22/4) na GO-436, Cristalina. Para o atendimento, foram empenhadas viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros de Cristalina, Luziânia, do Samu de Goiás e do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros do DF e da GCM local.

Ao chegar ao local, os bombeiros verificaram que havia várias vítimas com múltiplas lesões. Os socorristas utilizaram o método de triagem Start para prioridades.

Com o apoio de diversas instituições, todas as vítimas foram atendidas e oito delas foram transportadas para unidades de saúde de Goiás e Distrito Federal. Não houve morte.

