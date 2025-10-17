search
Brasil

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 07:56

Aqueles que atuam hoje junto à uma autoescola poderão seguir as atividades e, paralelamente, trabalhar de maneira autônoma. (Imagem: Reprodução)

O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo de trânsito. Esses profissionais poderão oferecer serviço de aulas práticas de direção sem vínculo com uma autoescola.

A categoria está prevista nas mudanças para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que estão em fase de consulta pública até 2 de novembro.

Curso

Para se tornar um instrutor, é preciso realizar um curso específico. Essa capacitação incluirá aulas com foco no desenvolvimento de habilidades pedagógicas, no conhecimento técnico das leis de trânsito e na condução responsável. Haverá uma prova de avaliação, e os aprovados irão receber certificado de conclusão.

O instrutor autônomo deve estar apto a garantir que o aluno observe as normas de mobilidade urbana, condições de segurança, reforçar os conceitos abordados nas aulas teóricas durante a prática, monitorar seu comportamento e oferecer feedback construtivo sobre o desempenho.

Autorização

Depois de realizar o curso de formação, o instrutor deverá receber autorização do Detran para exercer a atividade.

A partir daí, o nome será registrado no Ministério dos Transportes, que manterá uma lista dos instrutores habilitados.

Veículo

O veículo (carro ou moto) usado nas aulas poderá ser do aluno ou do instrutor e deverá cumprir as condições de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como estar dentro do limite de anos de fabricação permitido para a frota.

É necessário ter uma identificação (como um adesivo, por exemplo) de que o veículo é de ensino.

As aulas ministradas pelo instrutor devem ser informadas ao Detran da região.

Contratação

O modelo permite diferentes opções de contratação para os instrutores.

Aqueles que atuam hoje junto à uma autoescola poderão seguir as atividades e, paralelamente, trabalhar de maneira autônoma.

Os profissionais serão fiscalizados pelo Detran. Durantes as aulas práticas, devem portar CNH, Credencial de Instrutor ou crachá fornecido pelo órgão competente; Licença de Aprendizagem Veicular e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

A Carteira de Identificação Profissional de instrutor autônomo será disponibilizada, de forma gratuita, no site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desde que o profissional tenha cumprido todos os requisitos necessários.

Novas regras para a CNH

proposta do governo federal de mudar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que desobriga o candidato de frequentar aulas em autoescola e cria a figura do instrutor autônomo, visa modernizar o processo e tornar o documento mais acessível e barato para a população, especialmente nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio).

O governo estima que o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 3,2 mil, poderá cair em 80%.

Os exames teórico e prático continuarão obrigatórios para a emissão da CNH.

Fonte: Agência Brasil

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

O Concurso 2.783 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (5) em São Paulo, teve um ganhador, que levou o prêmio de R$ 52.087.219,70.
Brasil

Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 48 milhões

17/10/2025
Pesquisadores goianos cruzam o país em jornada pelo Cerrado e pela Caatinga
Brasil

Pesquisadores goianos cruzam o país em jornada pelo Cerrado e pela Caatinga

16/10/2025
Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária
Brasil

Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária

16/10/2025
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasil

INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba

16/10/2025
Trecho entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT) previa R$ 7,3 bilhões em investimentos
Brasil

ANTT desclassifica consórcio vencedor da BR que liga Goiás a MT

14/10/2025
Caiado Turismo
Poder

Caiado diz que Lula não vence em 2026 e critica “posição de final de carreira” de Ciro Nogueira

17/10/2025
Dia D vacinação
Saúde

Prefeitura de Aparecida convoca a população para o Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado

17/10/2025
luto vereadora Kátia
Saúde

Vereadora Kátia propõe leis em solidariedade às famílias que enfrentam o luto gestacional e neonatal

17/10/2025
Rafael Lacerda enfrenta o ex-clube
Herivelto Nunes

Atlético x Vila Nova, amistoso no último clássico do ano

17/10/2025
Pesquisa