Venezuelano recebe transplante renal em Goiânia e sonha em reencontrar familiares, após cirurgia

O venezuelano José Angel Ortega, de 60 anos, recentemente realizou um transplante renal no Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. No dia 18 de junho, a Central Estadual de Transplantes informou a José sobre a disponibilidade de um rim compatível. Acompanhado por sua filha, Luz Angel, ele foi internado na unidade e, no mesmo dia, submeteu-se ao aguardado procedimento.

“Perdi as funções renais quando vim para o Brasil há três anos. Comecei o tratamento em Roraima, o primeiro lugar onde morei com minha família após deixar a Venezuela. Depois, vim para Goiânia, já pensando na possibilidade do transplante”, relatou José.

José mudou-se para Goiânia com sua mãe, filhas e netos. Agora, após a cirurgia, ele espera recuperar-se plenamente e retornar à sua rotina. “As sessões de hemodiálise consomem muito tempo e nos limitam bastante. Após a cirurgia, espero reencontrar familiares que ficaram na Venezuela”, afirmou.

O rim transplantado veio de um doador falecido, e a cirurgia foi considerada um sucesso pela equipe médica. José Angel permanece internado na Unidade de Transplantes do HGG até receber alta hospitalar. No Brasil, todo migrante, seja residente permanente ou temporário, tem direito a ser incluído na fila do SUS (Sistema Único de Saúde) para transplantes de órgãos, tecidos, células ou parte do corpo humano.

O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, financiado em cerca de 88% pelo SUS. Apesar do alto número de transplantes realizados, ainda há um grande número de pessoas aguardando na lista de espera para receber um órgão.