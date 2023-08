Vereador preso após atos golpistas consegue liberdade provisória

O vereador José Ruy (PTC), de Inhumas, teve a liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. O STF emitiu um alvará de soltura ao homem que ficou detido por mais de seis meses por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. O vereador foi preso pela Polícia Federal em 14 de fevereiro, durante a Operação Lesa Pátria.

Segundo a defesa do vereador, é necessário, agora, aguardar os trâmites burocráticos para que José Ruy seja liberado, mas que ele deverá usar uma tornozeleira eletrônica e também entregar o passaporte. Ele ainda não poderá utilizar as redes sociais ou se comunicar com os outros envolvidos.