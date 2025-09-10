Vereadora Kátia deixa presidência do PT em Goiás após quase 9 anos

Vereadora por Goiânia, Kátia deixa, neste sábado, a presidência estadual do PT-GO após praticamente nove anos comandando o partido. A parlamentar passa a direção para a deputada federal Adriana Accorsi, eleita no pleito partidário de julho deste ano. Kátia, agora, assume cargo na direção nacional da legenda, ao lado de Edinho, eleito presidente nacional do PT.

Primeira mulher a comandar o PT em Goiás, Kátia assumiu a presidência em 2017 e deixa o cargo com um saldo político expressivo. Sob sua gestão, o partido saltou de 98 para 191 diretórios municipais, além da criação de mais de 40 Comissões Provisórias e da triplicação dos setoriais. Hoje, o PT está presente em mais de 90% do território goiano, consolidando-se como uma das principais forças políticas do estado.

Os resultados também se refletem nas urnas. Nas eleições de 2022, o partido dobrou sua bancada federal com a eleição de Adriana Accorsi e Rubens Otoni, ampliou a presença na Assembleia Legislativa — de dois para três deputados — e registrou um crescimento de 25% no número de vereadores eleitos em todo o estado.

Kátia avalia que esse crescimento prepara o terreno para disputas ainda mais robustas nos próximos anos.

“Quando olho para trás, vejo que valeu a pena enfrentar os desafios, inclusive ter sido candidata ao governo em 2018. Isso nos permitiu chegar a 2022 com um partido mais forte, estruturado e presente. A base está pronta. Em 2026, temos condições de eleger três deputados federais, quatro estaduais e garantir ao presidente Lula um palanque forte em Goiás.”

Apesar de deixar a presidência estadual, Kátia assume agora um cargo na direção nacional do PT, com a missão de fortalecer o partido em todo o Brasil e trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Sua experiência na reestruturação do PT em Goiás será levada para o cenário nacional, ampliando sua influência dentro da legenda. “Vamos trabalhar para ampliar nossas bancadas de federal e na Assembleia Legislativa e garantir um palanque forte para a reeleição do presidente Lula em 2026”, explica a vereadora.

Além de fortalecer o PT internamente, a gestão de Kátia colocou o partido em diálogo permanente com movimentos sociais, juventude, mulheres, população negra e LGBTQIA+. A reestruturação permitiu que o PT retomasse protagonismo no estado e se consolidasse como a principal força de oposição ao atual governo estadual e às gestões municipais de Rogério Cruz e Sandro Mabel.

Com a saída da presidência estadual e o novo desafio na direção nacional, Kátia se consolida como uma liderança estratégica do PT, peça-chave na articulação política de Goiás e na construção de um projeto sólido para a reeleição do presidente Lula e o futuro do partido no País.

