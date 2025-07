Prefeitura oferta atendimento presencial para agilizar aprovação de projetos na Vigilância Sanitária

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta semana a oferta de atendimento presencial para tirar dúvidas sobre projetos arquitetônicos e memoriais descritivos que precisam de aprovação da Vigilância Sanitária. O atendimento é realizado das 8h às 12h, todas as quartas e sextas-feiras, na sede do órgão municipal, localizada na Avenida Universitária, n° 644, Setor Leste Universitário.

“É uma iniciativa que permite o diálogo direto entre o responsável técnico pelo projeto e a Coordenadoria de Projetos Arquitetônicos da Vigilância Sanitária, oferecendo suporte ao público de forma mais eficiente, com orientações claras e personalizadas para cada processo”, explica a diretora do órgão, Francinez Linhares.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e têm duração máxima de 30 minutos. O suporte é oferecido exclusivamente para projetos já analisados e em andamento pela Vigilância Sanitária. Para solicitar o atendimento, basta informar o número do processo e o nome completo do autor do projeto.

“Nós recebemos várias dúvidas por e-mail, sobre apontamentos dos pareceres, tamanho e altura dos espaços, localização e abrigo adequado de resíduos, entre outros temas”, disse a especialista em saúde Camilla Benevides. “Fizemos um projeto piloto com atendimento presencial em julho e os resultados foram muito positivos. Por isso, implementamos o plantão para tirar dúvidas de forma definitiva”, afirma a servidora.

Estabelecimentos

A análise e aprovação da Vigilância Sanitária é obrigatória para construções, reformas e ampliações das instalações de berçários, escolas, hospitais, clínicas, hipermercados, indústrias, comércios atacadistas e brinquedotecas, entre outros. “É uma ação que busca apoiar os empreendedores locais, fomentar a legalidade dos projetos e reduzir a necessidade de readequações”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer.

Além do atendimento presencial, a Coordenadoria Técnica de Análise e Aprovação de Projetos Arquitetônicos da Vigilância Sanitária também oferece atendimento ao público especializado (engenheiros e arquitetos) pelo e-mail [email protected].

