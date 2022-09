Vila Cultural Cora Coralina recebe encontro de moda e combate à gordofobia

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), recebe neste domingo, 25, a partir das 13h, o evento de moda “Augusta Robusta – Não é você que tem que entrar na roupa, é a roupa que tem que entrar em você”. O objetivo da iniciativa é combater a gordofobia e valorizar a diversidade.

A programação gratuita conta com roda de conversa, oficinas de customização de roupas e maquiagem, bazar de troca, discotecagem, show e desfile de moda. O evento é realizado com recursos do Fundo de Arte e Cultura (FAC) do Edital de Fomento a Demandas Culturais da Secult Goiás.

Com estimativa de público de mais de 300 pessoas, a iniciativa alia a produção de moda ao conteúdo ativista. “Além de estimular a produção local e a retomada dos eventos com atividades de capacitação disponíveis para toda a população goianiense, queremos dar visibilidade às questões das mulheres reais, muitas vezes pressionadas por padrões estéticos impossíveis”, revela a diretora do evento, Marcelle Vaz.

Programação

O evento terá início com o Bazar de Troca. Marcada para o período entre 13h e 18h, a feira possibilita que as mulheres “plus size” possam ter uma opção acessível a novas roupas, por meio de trocas entre as participantes. Para participar, a pessoa pode levar peças em bom estado para trocar (tamanho mínimo: G e 44). Cinco convidadas estarão com suas peças para troca expostas nas duas araras disponíveis para a feira.

No auditório da Vila Cultural Cora Coralina, das 13h às 15h, ocorre a oficina de customização de roupas, que será ministrada pela estilista Su Martins, do Ateliê Salamandra do Fogo. A ideia é levar conhecimento sobre técnicas de costura para que as participantes possam intervir e transformar roupas de uso cotidiano em algo especial.

Mais tarde, das 14h30 às 16h, será realizada uma roda de conversa no hall da Vila Cultural. O encontro contará com a participação da nutricionista comportamental Gabi Santana e da psicóloga Alice Canuto para discutir temas sensíveis às formas do corpo feminino, promovendo sua inclusão nos espaços públicos.

A maquiadora Ravenna Veracity irá ministrar, das 16h às 18h, uma oficina de maquiagem. A professora vai ensinar os passos básicos para valorizar o rosto e truques para acentuar a beleza. Para participar das oficinas e roda de conversa, basta se inscrever gratuitamente pelo whatsapp da Augusta Robusta (62 99564-4748).

Já a programação musical contará com a discotecagem do DJ Maurício Mota e um show especial com a banda Soul de Nós. A banda busca a representatividade da mulher na música goiana e traz em seu repertório clássicos da música popular brasileira.

Para encerrar o evento, a Vila Cultural ainda vai receber um desfile de moda, a partir das 19h30. As peças foram produzidas especialmente para a ocasião e trazem releituras de modelos conhecidos e peças criadas para enaltecer e valorizar as curvas com recursos inovadores de modelagem.