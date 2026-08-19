Vitrine do Conhecimento celebra 10 anos com literatura, arte e música gratuitas no Flamboyant Hall

Evento acontece nos dias 21 e 22 de agosto, com dois palcos simultâneos. Programação inclui talks, oficinas, contação de histórias e ativação “Cartas para o Futuro”.

O Flamboyant Hall recebe nos dias 21 (sexta) e 22 de agosto (sábado) uma edição especial da Vitrine do Conhecimento. O evento gratuito celebra os 10 anos de uma iniciativa que aproxima o público de histórias, ideias e encontros capazes de transformar quem passa por ali. A programação começa às 11h e é aberta a todas as idades.

A edição de aniversário abraça a temática anual do Flamboyant Instituto, “Comunicação que Transforma”. A proposta é criar uma imersão que vai muito além da leitura. O público encontra teatro, dança, música, contação de histórias, exposição de arte e oficinas criativas. Um concurso literário com estudantes da rede pública e privada também integra a programação. As redações premiadas ganham vida em cena, interpretadas pela companhia de teatro do Instituto.

Dois palcos e nomes de destaque

O palco principal tem apresentação de Pedro Pacífico (Bookster), advogado, escritor e um dos maiores influenciadores literários do Brasil. O público acompanha a filósofa e poeta Viviane Mosé, o poeta e cordelista Bráulio Bessa, o psicólogo Alexandre Coimbra, o artista visual Dalton Paula, o multiartista Renato Gama e o escritor goiano Rafael Magalhães, do Precisava Escrever.

O palco secundário tem curadoria de Yani Rebouças, à frente do Clube de Leitura do Flamboyant Instituto. Participam a poeta Danieli Rosa, a poeta goiana Chris Resplande, o professor Antón Corbacho Quintela, da UFG, e a escritora Lari Mundim.

Oficinas e experiências interativas

Entre um palco e outro, o público participa de oficinas práticas. O Senac GO assina seis oficinas de culinária. Iêda Jardim, Danieli Rosa, Melissa Pomi (Movimento Ler para Ser), Mari de Paula, Lela Santos (Curadoria da Alma), Jasmim Claveaux, Edenize Ribeiro e Yani Rebouças conduzem oficinas de escrita criativa, poesia, pintura e colagem para crianças, jovens e adultos.

A ativação “Cartas para o Futuro” convida os visitantes a escreverem uma carta com desejos, expectativas e sonhos. As cartas serão guardadas pelo Flamboyant e devolvidas aos autores posteriormente, criando um momento de reencontro com a própria trajetória.

“A programação é um convite para desacelerar, experimentar e transformar conhecimento em experiência”, resume Adeline Manso, gerente do Flamboyant Instituto.

A Vitrine do Conhecimento é realizada pelo Flamboyant Instituto, com patrocínio do Ministério da Cultura, Sesc-Fecomércio, Senac, Lei Rouanet, Flamboyant Shopping, Itaú, Unimed Goiânia, Instituto Unimed Goiânia e Coca-Cola. A programação conta com acessibilidade em Libras.

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